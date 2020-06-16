Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Abdurrahim Albayrak:
16.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:36

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Albayrak, Ali Koç'un Muslera'yı ziyaret etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ederken, "Allah, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün futbolcuları sakatlıktan korusun" dedi.

Rizespor maçında sakatlanan ve ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sabah ameliyat edilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün olduğu gibi bugün de Muslera'yı ziyaret etti. Başarılı file bekçisini dün de ziyaret eden ve düne göre nasıl bir farklılık olduğu sorulan Albayrak, "Dünle bugün arasındaki fark, ameliyat olmuş. Son derece moralli. Burada Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız çok büyük bir şans. İçimizden, ailemizden birisi Yener hoca. Başarılı bir ameliyat oldu. Bütün doktorlara, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Muslera bu ameliyattan hayli memnun. Kendisi de başarılı geçtiğini gördü. Allah'ın izniyle, Muslera kardeşimiz kısa süre içinde tekrar sahalara dönecektir. Çok arayanlar da oldu. Arayan soran, selam veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un sabah saatlerinde Muslera'yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Ali Koç gelmiş ve Muslera'yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse'yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş kendisi, biz de göremedik. Ben de birazdan Ali Koç'u arayıp geçmiş olsun diyeceğim ve Muslera'yı ziyaret ettiği için de teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"ALLAH BÜTÜN FUTBOLCULARI KORUSUN"

Son dönemde üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanımdan başlamak lazım. Kendisinin hastalığı, yaşanan sakatlıklar, stoperlerimizden tamamen yoksun olmamız. Üzerimizde bir şanssızlık var ama Allah'ın izniyle bu hafta sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçıyla iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün futbolcuları Allah kazadan beladan korusun diyorum. Rize'de tribünde otururken Andone'nin ayağının dönmesini, Musrela'nın ayağının kırılmasını görerek ne acılar çektiğimi bir Allah bilir. Allah'ım bunu başkalarına yaşatmasın inşallah" dedi. Son olarak ligin kalanıyla ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır ve sapmaz. Biz bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından birisiyiz. 7 maçımız var ve bunları kazanmanın planlarını yapıyoruz. İnşallah bunu başararak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Haber
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 43'e yükseldi
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Çorum'da aslan bulunamadı ama köylülerin paniği devam ediyor
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Ayasofya, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesi oldu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, alışveriş arabalarındaki tehlikeye karşı uyardı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hülya Avşar Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:12:13. #1.14#
title