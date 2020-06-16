HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Abdurrahim Albayrak:
16.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:35

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Albayrak, Ali Koç'un Muslera'yı ziyaret etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ederken, "Allah, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün futbolcuları sakatlıktan korusun" dedi.

Rizespor maçında sakatlanan ve ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sabah ameliyat edilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün olduğu gibi bugün de Muslera'yı ziyaret etti. Başarılı file bekçisini dün de ziyaret eden ve düne göre nasıl bir farklılık olduğu sorulan Albayrak, "Dünle bugün arasındaki fark, ameliyat olmuş. Son derece moralli. Burada Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız çok büyük bir şans. İçimizden, ailemizden birisi Yener hoca. Başarılı bir ameliyat oldu. Bütün doktorlara, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Muslera bu ameliyattan hayli memnun. Kendisi de başarılı geçtiğini gördü. Allah'ın izniyle, Muslera kardeşimiz kısa süre içinde tekrar sahalara dönecektir. Çok arayanlar da oldu. Arayan soran, selam veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un sabah saatlerinde Muslera'yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Ali Koç gelmiş ve Muslera'yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse'yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş kendisi, biz de göremedik. Ben de birazdan Ali Koç'u arayıp geçmiş olsun diyeceğim ve Muslera'yı ziyaret ettiği için de teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"Allah bütün futbolcuları korusun"

Son dönemde üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanımdan başlamak lazım. Kendisinin hastalığı, yaşanan sakatlıklar, stoperlerimizden tamamen yoksun olmamız. Üzerimizde bir şanssızlık var ama Allah'ın izniyle bu hafta sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçıyla iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün futbolcuları Allah kazadan beladan korusun diyorum. Rize'de tribünde otururken Andone'nin ayağının dönmesini, Musrela'nın ayağının kırılmasını görerek ne acılar çektiğimi bir Allah bilir. Allah'ım bunu başkalarına yaşatmasın inşallah" dedi. Son olarak ligin kalanıyla ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır ve sapmaz. Biz bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından birisiyiz. 7 maçımız var ve bunları kazanmanın planlarını yapıyoruz. İnşallah bunu başararak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Spor
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Spor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi Spor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Spor
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Spor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi Spor
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Sibel Can Demet Evgar Türkan Şoray
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Su İlaç Kaza Kadın
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:16:57. #1.15#
title