Abdurrahim Albayrak: "Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum" Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Albayrak, Ali Koç'un Muslera'yı ziyaret etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ederken, "Allah, Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün futbolcuları sakatlıktan korusun" dedi.

Rizespor maçında sakatlanan ve ayağı kırılan Fernando Muslera, bu sabah ameliyat edilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün olduğu gibi bugün de Muslera'yı ziyaret etti. Başarılı file bekçisini dün de ziyaret eden ve düne göre nasıl bir farklılık olduğu sorulan Albayrak, "Dünle bugün arasındaki fark, ameliyat olmuş. Son derece moralli. Burada Yener İnce gibi bir doktora sahip olmamız çok büyük bir şans. İçimizden, ailemizden birisi Yener hoca. Başarılı bir ameliyat oldu. Bütün doktorlara, bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Muslera bu ameliyattan hayli memnun. Kendisi de başarılı geçtiğini gördü. Allah'ın izniyle, Muslera kardeşimiz kısa süre içinde tekrar sahalara dönecektir. Çok arayanlar da oldu. Arayan soran, selam veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un sabah saatlerinde Muslera'yı ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Ali Koç gelmiş ve Muslera'yı ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Kruse'yi ziyaret etmek için odasına çıktım ama taburcu edilmiş kendisi, biz de göremedik. Ben de birazdan Ali Koç'u arayıp geçmiş olsun diyeceğim ve Muslera'yı ziyaret ettiği için de teşekkür edeceğim" diye konuştu.

"Allah bütün futbolcuları korusun"

Son dönemde üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu da sözlerine ekleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mustafa Cengiz başkanımdan başlamak lazım. Kendisinin hastalığı, yaşanan sakatlıklar, stoperlerimizden tamamen yoksun olmamız. Üzerimizde bir şanssızlık var ama Allah'ın izniyle bu hafta sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçıyla iyi günlerin başlayacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'de ve yurt dışındaki bütün futbolcuları Allah kazadan beladan korusun diyorum. Rize'de tribünde otururken Andone'nin ayağının dönmesini, Musrela'nın ayağının kırılmasını görerek ne acılar çektiğimi bir Allah bilir. Allah'ım bunu başkalarına yaşatmasın inşallah" dedi. Son olarak ligin kalanıyla ilgili konuşan Albayrak, "Galatasaray hiçbir zaman hedefinden sapmamıştır ve sapmaz. Biz bu ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından birisiyiz. 7 maçımız var ve bunları kazanmanın planlarını yapıyoruz. İnşallah bunu başararak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA