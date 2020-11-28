Abdurrahim Albayrak: "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi"

Süper Lig'in 10. Haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda kazandıkları 4-0'lık maçın ardından açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi" dedi.

Süper Lig'in 10. Haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda kazandıkları 4-0'lık maçın ardından açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi" dedi.

Son haftaların iyi takımı Çaykur Rizespor'a karşı galip geldiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her futbolcumuz yere yattığında aman diyerek kalbim yerinden fırlarken Allah'a şükürler olsun ne bizde ne de Rizespor'da sakatlıklar olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık, geçen hafta Kayserispor maçında da çok güzel oynamıştık. Hiç şans bizden yana değildi ama bugün daha da güzel oynadık, daha muhteşem oynadık. Son haftaların çok başarılı takımı Rizespor gibi bir takımın karşısından net 4-0 gibi bir galibiyetle ayrıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teknik heyeti, başta Fatih Hocamı kutluyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Karşılaşma da 3 gol atarak hat-trick yapan Diagne'nin değerinin 15 milyon Euro'ya yükseldiğini ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon arttı. 15 milyon Euro veren alır Diagne'yi. İsteyenler de vardı, şimdi fiyat arttırdık. 3 tane gol atan bir santrfor. Diagne'nin böyle goller atmasına ihtiyacımız vardı. Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok iyi bir yatırım yapmıştık onun için ihtiyacımız vardı. Şükürler olsun Allah'a bugün 3 tane gol attı. Yine kaçırdı ama onu da söylemeden geçmeyeyim" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı