Abdurrahim Albayrak: "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Abdurrahim Albayrak: "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi"

28.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:42
Abdurrahim Albayrak:

Süper Lig'in 10. Haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda kazandıkları 4-0'lık maçın ardından açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi" dedi.

Süper Lig'in 10. Haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda kazandıkları 4-0'lık maçın ardından açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi" dedi.

Son haftaların iyi takımı Çaykur Rizespor'a karşı galip geldiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Her futbolcumuz yere yattığında aman diyerek kalbim yerinden fırlarken Allah'a şükürler olsun ne bizde ne de Rizespor'da sakatlıklar olmadı. Bu sevindirici. Çok güzel oynadık, geçen hafta Kayserispor maçında da çok güzel oynamıştık. Hiç şans bizden yana değildi ama bugün daha da güzel oynadık, daha muhteşem oynadık. Son haftaların çok başarılı takımı Rizespor gibi bir takımın karşısından net 4-0 gibi bir galibiyetle ayrıldık. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, teknik heyeti, başta Fatih Hocamı kutluyorum. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, Rizespor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Karşılaşma da 3 gol atarak hat-trick yapan Diagne'nin değerinin 15 milyon Euro'ya yükseldiğini ifade eden Albayrak, "Diagne bugün 15 milyon arttı. 15 milyon Euro veren alır Diagne'yi. İsteyenler de vardı, şimdi fiyat arttırdık. 3 tane gol atan bir santrfor. Diagne'nin böyle goller atmasına ihtiyacımız vardı. Galatasaray için ihtiyacımız vardı. Çok iyi bir yatırım yapmıştık onun için ihtiyacımız vardı. Şükürler olsun Allah'a bugün 3 tane gol attı. Yine kaçırdı ama onu da söylemeden geçmeyeyim" şeklinde konuştu. - RİZE

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Tam karantina mı geliyor? Emniyet, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt verdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
Şenol Güneş: 'Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?'
Şenol Güneş: "Türkiye'de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı?"
Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı
Mbaye Diagne ligdeki ilk golünü attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Garo Paylan Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin Teoman Enes Batur Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Bursa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Abdurrahim Albayrak: "15 milyon Euro veren alır Diagne'yi" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 23:45:53. #1.14#
title