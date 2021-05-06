Samet Akdağ'a ne oldu? Abdülsamed Akdağ bulundu mu?

Abdülsamed Akdağ bulundu mu? Abdülsamed Akdağ kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Abdülsamed Akdağ konusu ele alınıyor. Abdülsamed Akdağ bulundu mu? Abdülsamed Akdağ'a ne oldu? Abdülsamed Akdağ olayı nedir?