Samet Akdağ'a ne oldu? Abdülsamed Akdağ bulundu mu?
Abdülsamed Akdağ bulundu mu? Abdülsamed Akdağ kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Abdülsamed Akdağ konusu ele alınıyor. Abdülsamed Akdağ bulundu mu? Abdülsamed Akdağ'a ne oldu? Abdülsamed Akdağ olayı nedir?
Abdülsamed Akdağ'a ne oldu? Abdülsamed Akdağ bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
SAMET AKDAĞ KİMDİR?
21 yaşında olan Abdülsamed Akdağ, İstanbul Maltepe'den kayboldu. 23 Nisan'da ortadan kaybolan Samet Akdağ'dan 15 gündür haber alınamıyor.
ABDÜLSAMED AKDAĞ'A NE OLDU?
Askere gitmesine kısa bir süre kala ortalıktan kaybolan Abdülsamed Akdağ konusu Müge Anlı'da ele alınıyor. Detaylar gelmeye devam ediyor...