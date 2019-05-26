Abdulmehdi, Zarif'le "bölgenin savaş tehditlerinden korunması" meselesini görüştü

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le, iki ülkenin ve bölgenin savaş tehditlerinden korunması meselesini görüştü.

Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi'nin, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Zarif'le iftarda bir araya geldiği kaydedildi.

İkilinin İran ve Irak arasındaki ilişkiler ve daha önce iki ülke arasında anlaşmaya varılan konular ile uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülkenin ve bölgenin, Tahran'a uygulanan yaptırımların zararları ve savaş tehditlerinden korunması meselesini görüştüğü belirtildi.

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı 2014'ten bu yana örgütle mücadele etmek ve bölgedeki güvenlik güçlerine destek sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askeri görev yapıyor.

Washington ve Tahran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Kaynak: AA