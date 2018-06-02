Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz

Konya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Abdüllatif Şener, kendisine tepki gösteren vatandaşlara, 'Siz de hesap vereceksiniz' dedi.

CHP'nin Konya'da 1. sıra milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sokakta tepkiyle karşılaştı.

HALKI TEHDİT ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP'nin adayı Şener, tartıştığı kişiler tarafından büyük tepki gördü. Tartıştığı kişileri "Siz de hesap vereceksiniz" diyerek tehdit eden Şener, "Yok olmaya mahkumsunuz" tepkileri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada gündem oldu.