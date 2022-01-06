Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ın bugün yeniden görülen davasında yeni karar çıktı. Abdullah Zeydan'ın hakkında tahliye kararı verildi. Abdullah Zeydan kimdir? Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan kimdir? detayları sizler için derledik.

ABDULLAH ZEYDAN KİMDİR?

22 Temmuz 1973 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Yüksekova'da tamamladı. Uluslararası Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü mezunu.

Mimar olarak görev yaptı. 6 Haziran 2015 genel seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi. Hakkari eski Milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğlu.

YARGITAY HAPİS CEZASI KARARINI BOZMUŞTU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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