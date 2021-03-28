Abdullah Yiğiter'e milli takım yolu

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in 20 yaşındaki başarılı kalecisi Abdullah Yiğiter, Ümit Milli Takım'a seçildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in 20 yaşındaki başarılı kalecisi Abdullah Yiğiter, Ümit Milli Takım'a seçildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve bu sezonun başında transfer olduğu Amedspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Abdullah Yiğiter, Ümit Milli Takım'ın, Slovenya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna alındı. Eski milli kaleci Murat Yiğiter'in oğlu olan Abdullah'ın milli takıma çağrılması memleketi Diyarbakır'da sevinçle karşılandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı