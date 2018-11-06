Ünlü İş Adamı Abdullah Tivnikli Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı. Tivnikli için Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Abdullah Tivnikli'nin yakınları, dostları katıldı.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gerçekten Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak gelecekte de kendisinden sonra hakikatten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu. Şu anda şu musalla taşı birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle anlatıyor bizler de bundan nasibimizi aldık alıyoruz diye düşünüyorum. Rabbimden niyazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah. Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz."

AĞABEYİ İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ

Abdullah Tivnikli'nin ağabeyi Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fahreddin Tivnikli de 59 yaşında vefat etmişti. 4 Aralık 2014'de vefat eden Fahrettin Tivnikli'nin cenaze namazına Abdullah Tivnikli'nin yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katılmışlardı.