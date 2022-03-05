Abdullah Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Abdullah Şahin kimdir?

5 Mart Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Abdullah Şahin kimdir? Abdullah Şahin kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Abdullah Şahin evli mi? Abdullah Şahin tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Abdullah Şahin sevgilisi var mı? Abdullah Şahin aslen nereli? Abdullah Şahin'nin tüm albümleri nelerdir?

ABDULLAH ŞAHİN KİMDİR?

Abdullah Şahin 1948 İstanbul doğumludur. İstanbul Belediye Tiyatro Bölümünde eğitim görmüştür. Abdullah Şahin 1982 yılında ortaklarıyla birlikte tiyatro kurmuştur. Akabinde bir yıl sonra ortaklarından ayrılarak Nokta Tiyatrosu'nu kurmuştur. Abdullah Şahin 1983 yılından beri Nokta Tiyatrosu'nu yönetmektedir. Yönettiği birçok tiyatro bulunmaktadır. Abdullah Şahin birçok film ve dizide rol almıştır.

Yönetmeni olduğu filmler:

Süper Şamata (Sinema Filmi 2000)

Mülayim Üçüz Doğurdu (TV Filmi 1995)

Abdullah Şahin 5 Mart Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

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