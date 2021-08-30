Abdullah Öztürk'ün Tokyo'da altın madalya kazandığı finali izleyen anne ve babası büyük sevinç yaşadı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi, takım arkadaşı milli sporcular ile paralimpik masa tenisi öğrencileri birlikte takip etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ün final maçını ailesi, takım arkadaşı milli sporcular ile paralimpik masa tenisi öğrencileri birlikte takip etti.

Abdullah Öztürk'ün Tokyo 2020'de Güney Koreli Young-Kun Kim ile oynadığı final maçını, Gençlik ve Spor Bakanlığı yerleşkesinin yanında bulunan Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda kurulan ekrandan annesi İlkbal Öztürk, babası Mehmet Ali Öztürk, kardeşleri Alper Öztürk, Yunus Öztürk, Ela Nur Öztürk ve sporcu arkadaşları Süleyman Vural, Haydar Çataloğlu ile paralimpik masa tenisi öğrencileri büyük bir heyecanla izledi.

Maçın ardından altın madalyayı Abdullah Öztürk'ün kazanmasıyla salonda coşku yaşandı. Milli sporcunun anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Baba Mehmet Ali Öztürk, oğlunun başarısına ilişkin "Çok gururlandık, evladımız bize çifte bir bayram yaşattı. Bu madalyada Gençlik ve Spor Bakanı'mız, bakan yardımcılarımız, Spor Genel Müdürü'müz, genel müdür yardımcımız, hocalarımızın hepsinin emeği var, hepsine saygılarımı sevgilerimi sunarım, hepsinden Allah razı olsun, sonsuz teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Öztürk, evladının maçı alacağına baştan inandıklarını belirterek, "Bu madalyanın aynı sevincini 2016 oyunlarında da yaşatmıştı bize 2020'de de bu sevinci yaşattı. Üst üste 2 altın madalya getirdi böylece. Diğer sporcularımız da kardeşi Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut da bronz madalya getirdiler. Onlar da gönüllerin şampiyonu oldular. Kazanamayan sporcularımız da gönüllerin şampiyonu, benim oğlum altın madalyayı aldı diye değil asıl gönüllerin şampiyonu öbürleridir, burada bulunan Abdullah Öztürk'ün öğrencileridir, herkes, heyecanla onu izledik." şeklinde konuştu.

Maçın son setinde ve bitiş anıyla gözyaşlarını tutamayan anne İlkbal Öztürk de "Çok sevinçliyim, oğlumla gurur duydum. İki oğlum ikisi de yurt dışında çok büyük sevinç yaşattılar. Akşamdan beridir devamlı dua ediyorum." şeklinde duygularını aktardı.

Final maçında duygusal anlar yaşayan kardeşleri Alper Öztürk, Yunus Öztürk ile Ela Nur Öztürk de çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı'ndan Süleyman Vural da Abdullah Öztürk ile paralimpik masa tenisi öğrencilerini bu salonda birlikte yetiştirdiklerini belirterek, "2016'da zaten bu duyguyu bize yaşatmıştı. Kendi de üst üste 2 madalya almak istiyordu. Biz ona güveniyorduk, o da elinden gelenin en iyisini yaptı, bizi çok mutlu etti. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bugün bize çifte bayram oldu." şeklinde konuştu.

Abdullah Öztürk'ün sporcu öğrencilerinden Duran Gökkaya, Alperen Samur, Emre Meydan da hocalarının altın madalya kazanmasına çok sevindiklerini, mutlu olduklarını, kendisini örnek alarak çalışacaklarını belirttiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak