Abdullah Öcalan: Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı yok; çözüm için hazırım

08.08.2019 18:58

PKK lideri Abdullah Öcalan, avukatları aracıyla yaptığı açıklamalarda Kürtlerin ayrı bir devlete ihtiyacı olmadığını söyleyerek Kürt sorununu çözmek için hazır olduğunu ifade etti.

Asrın Hukuk Bürosu'nun yayımladığı mektupta Öcalan, "Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle