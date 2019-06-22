Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan kimdir?

TRT ekranlarında seçim eleştirisinde bulunan Osman Öcalan'ın kim olduğu en çok merak edilen konular arasına girdi. Osman Öcalan nereli, kaç yaşında? Osman Öcalan hayatı haberimizde…

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Ömerli köyünde dünyaya geldi. Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi, 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce öğretmen okulunda okuyordu. Terör örgütüne katılarak 2 yılını Libya'da geçirdi.

PKK TARAFINDAN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Öcalan, 1986'da merkez komiteye ve 1990'larda yürütme komitesine katıldı. PKK'nın emrinde neredeyse ikinci adam oldu, ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt parti KDP ve KYB'yle bir ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra utanç yaşadı. Böylelikle PKK tarafından hapse atılarak, fikirlerini savunmaya devam ederse idam edileceği söylendi. 1994 yılında, bir PKK savaşçısı ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Çünkü PKK, gerillalar arasındaki ilişkilere izin vermiyordu. İlerleyen zamanlarda tekrar PKK'ya katıldı. 2000 yılında Independents ona "kıdemli komutan" olarak hitap etti.

PKK'YA KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Terör örgütü üyesi Öcalan, 2003 yılının Mart ayında, Batılı gazetecilere Kandil dağlarındaki sığınağından yaptığı röportajda "Kürt meselesi çözülmediği sürece asla kendimizi silahsızlandırmayacağız" açıklamasında bulundu. Murat Karayılan'a meydan okumak için Hikmet Fidan ile Yurtsever Demokrat Parti'yi (PDP) kurmak üzere Ağustos 2004'te tekrar PKK'dan ayrıldı. Fidan'ın suikastından sonra PWD HADEP ile birleşti. Today's Zaman'daki röportajında, artık eski bire PKK lideri olduğunu, ideolojik farklılıklar nedeniyle örgütten ayrıldığını ve şuan kendini savunan silahlı savaşçı olduğunu vurguladı. Öte yandan PKK'ya karşı olduğunu da belirtti.

HAKKINDA ERGENEKON DOSYASI HAZIRLANDI

Ağustos 2009'da Hürriyet gazetesi, Osman Öcalan hakkında Ergenekon ile bağlantıları olduğu için soruşturulmasını önerdiği 125 sayfalık bir dilekçe hazırladığını bildirdi.