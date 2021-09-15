Abdullah Kiğılı Exclusive Cut'tan "Şehre Dönüş" kampanyası

Abdullah Kiğılı'Şehre Dönüş' kampanyasıyla müşterilerine yaptıkları alışverişe göre indirim fırsatları sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, modern şehirli erkeğin şık ve rahat giyim tercihini ön planda tutan tasarımlara hayat veren Abdullah Kiğılı Exclusive Cut'ın "Şehre Dönüş" kampanyası ile erkekler; kesimi, işçiliği, kalitesi ve şıklığı ile fark yaratan birbirinden özel parçalara özel fiyat avantajı ile ulaşıyor.

Ütü gerektirmeyen gömlekler, özel kesim ceketler, takım elbiseler, sıcak dokunuşlu trikolar ve mevsimlik şık spor ceketlerin yer aldığı yeni sezon alışverişlerinde geçerli kampanya kapsamında Abdullah Kiğılı, yüzde 40 indirime ek 1.500 TL'lik alışverişlerde 200 TL, 2.500 TL'lik alışverişlerde anında 500 TL'lik indirim sağlıyor.

Kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatının da sunulduğu kampanya ile modern ve şehirli erkek, iplikten işçiliğe kadar her aşamasında usta dokunuşların yer aldığı ürünlerle şehre şık bir dönüş yapıyor.