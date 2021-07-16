Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, şıklığı ve rahatlığı birlikte sunuyor

Abdullah Kiğılı'nın bu yılki yaz tasarımlarında, modern şehirli erkeğin şık ve rahat giyim tercihi ön planda tutuluyor.

Abdullah Kiğılı'nın bu yılki yaz tasarımlarında, modern şehirli erkeğin şık ve rahat giyim tercihi ön planda tutuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut hafifliğini keten kumaştan alan astarsız ceketler üzerinde yokmuşçasına rahatlık sağlarken yüksek kaliteli kumaşlardan üretilen koleksiyonda düz ve kareli desenler dikkat çekiyor.

Koleksiyonda, günlük kıyafetlerinde de şıklığı önemseyenler için casual stil lüks kumaşla tasarlanmış parçalar yer alıyor.

Yazın şıklığından ve rahatlığından ödün vermek istemeyen erkekler için tasarlanan Abdullah Kiğılı yaz koleksiyonunda, yüksek kaliteli, nefes alan, serinlik hissi sağlayan kumaşlardan elde edilen parçalar bulunuyor.

İplikten işçiliğe, her aşamasında usta dokunuşlarla hazırlanan koleksiyonda hafif ve ağır kumaşlar, mütevazı ve gösterişli detaylar yan yana yer alıyor.

Zengin renk ve model seçeneği bulunan Abdullah Kiğılı yaz koleksiyonunda rahatlık, kalite ve şıklık birlikte sunuluyor.

Yaza özel tasarlanan keten ceketlerin farklı beden, kalıp ve drop seçenekleri bulunuyor. Belden büzgülü ve bağlamalı keten pantolonların da öne çıktığı koleksiyon, kemer takmak istemeyenlere alternatif bir stil önerisi sunmanın yanı sıra konforlu bir seçenek oluşturuyor.

Abdullah Kiğılı yaz koleksiyonu, casual stil lüks kumaş ve malzemelerle yorumlanan tasarımların yanında günlük hayatta sıklıkla kullanılan jean, kanvas gibi spor pantolonlar yüksek kaliteli kumaşlardan elde edilen gömlek ve ceketlerle farklı kombin alternatifleri de sunuyor.

Vücudun hava almasına olanak sağlayarak terletmeyen ürünlerden oluşan koleksiyon, erkeklerin yaz gardırobunun tamamlayıcısı niteliğinde bulunuyor.

Yüzde 100 pamuk ipliği ile hazırlanan, organik liflerin kullanıldığı giysiler, teri emerek, sıcak havalarda bile serinlik hissi sağlıyor. Nanoteknolojiyle üretilen kumaşlardan elde edilen giysiler leke tutmayan ve ütü istemeyen özellikleri ile hayatı kolaylaştırıyor.

Her tarza uygun seçenekler bulanan koleksiyonda, birbiriyle uyumlu geniş ürün seçeneği sayesinde çok sayıda kombin yapma imkanı da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu