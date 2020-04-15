Abdullah Gül Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına üç boyutlu yazıcılarla destek AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için yüz siperliği ve maske üretimine başladı.

AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için yüz siperliği ve maske üretimine başladı.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nün laboratuvarında, Makine, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin üç boyutlu yazıcıları ile sağlık çalışanları için 7 gün 24 saat maske ve yüz siperliği üretilmeye başlandı.

Ülkemizde ve tüm dünyada Covid-19 hastalığının yayılması ise kişisel hijyen ve korunma çok büyük önem kazandığı bugünlerde, sağlık çalışanlarına bir destek de Abdullah Gül Üniversitesi'nden geldi. AGÜ Makine Mühendisliği Bölümü, özellikle sağlık çalışanlarının maske ve yüz siperliği kullanmaya başladıkları bu dönemde, yüz siperliği imal etmeye başladı. Maske ve yüz siperlikleri, Makine Mühendisliği Bölümü'nün laboratuvarında, öğrenciler tarafından, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin de üç boyutlu yazıcıları ile üretiliyor.

Türkiye'de 3 boyutlu yazıcısı olan kişilerin bir araya gelerek sağlık çalışanlarına yardım etmek için kurdukları bir topluluk olan "3 boyutlu destek oluşumu" bünyesinde üretilmekte olan yüz siperleri, Abdullah Gül Üniversitesi'nin finansmanı ile imal edilerek, gönüllülük esasına göre karşılıksız, bağış olarak sağlık çalışanlarına sunulacak. Maske ve yüz siperleri Türkiye'de, 28 adet 3 boyutlu yazıcı ile, en fazla 3 boyutlu yazıcıya sahip olan Abdullah Gül Üniversitesi'nde, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Faruk Keçeci'nin gözetiminde, Pakistan uyruklu Fasih Munir Malik ve Syed Faiz Ali adlı Makina Mühendisliği öğrencileri tarafından imal ediliyor.

Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Keçeci, özellikle yabancı öğrencilerin bu çalışmaya gönüllü olarak katılmalarından ve Kayseri'deki sağlık çalışanlarına destek vermelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Kayseri Şehir Hastanesi'nin 4 bin 300 çalışan ve 3 binden fazla, Kayseri'deki diğer sağlık kuruluşlarının da 4 binin üzerinde yüz siperi ve maskeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Prof. Keçeci, ürettikleri maske ve yüz siperlerini bu kurum ve kuruluşlarına ileteceklerini kaydetti.

Prof. Keçeci, Makine Bölümünün inovasyon laboratuvarında 28 adet 3 boyutlu yazıcı ile 24 saat imalat yaptıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA