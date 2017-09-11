Abdullah Gül Üniversitesi'nde Transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi Sırp oyuncu Maja Miljkovic ve MBK Doğuş Hastanesi'nden Gülşah Duman'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu yıl hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Kayseri ekibi, geçen yıl Belçika'nın Castors Braine forması giyen 29 yaşında 1,70 metre boyundaki Maja Miljkovic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kırmızı-siyahlı ekip, yerli oyuncu çalışmaları kapsamında da oyun kurucu Gülşah Duman ile de 1 yıllığına anlaştı.