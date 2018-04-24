Abdullah Gül ile Karamollaoğlu Ödül Töreninde
Harun UYANIK İSTANBUL DHA11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katılıyor.
Harun UYANIK İSTANBUL DHA
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.