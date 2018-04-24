Abdullah Gül ile Karamollaoğlu Ödül Töreninde

Abdullah Gül ile Karamollaoğlu Ödül Töreninde

Harun UYANIK İSTANBUL DHA11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katılıyor.

Harun UYANIK İSTANBUL DHA

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen Erbakan Ödülleri 2018 törenine katılıyor. Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene gelen Abdullah Gül'ü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karşıladı.

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