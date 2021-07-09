Abdullah Gül: Fikri ve vicdanı hür gençler olun

ABDULLAH Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kesinlikle aklınızı, fikrinizi başkasına kiraya vermeyin ve emanet etmeyin.

ABDULLAH Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kesinlikle aklınızı, fikrinizi başkasına kiraya vermeyin ve emanet etmeyin. Fikri ve vicdanı hür gençler olun" dedi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi adını taşıyan üniversitenin mezuniyet töreni için Kayseri'ye geldi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen mezuniyet töreninde konuşan Gül, "Eğitim her şeyin başı. Biz, devlet adamları buna beşeri sermaye deriz. Bir ülkenin beşeri sermayesi nitelikli, donanımlı ise o ülkenin önünde hiçbir engel olmaz. Tabii kaynağı da olmasa, onun imkanları da olmasa birçok coğrafi zorlukları da olsa eğer beşeri sermayesi güçlü, donanımlı nüfusu varsa bütün bu engelleri aşar. Bu da eğitimle oluyor. Beşikten başlayan, mezara kadar devam eden eğitimle oluyor. Bunun bu safhasını üniversitelerde tamamlayan, mezun olan öğrenciler görecekler. Eğitimin iyi olması da iyi bir hoca kadrosu ile oluyor. İlkokul da olsa eğer çok nitelikli, değerli bir öğretmen veya akademik kadro varsa güzel işler çıkıyor. Sarayda eğitim yapıp ama kaliteli öğretim üyeleri olmayan yerlerden de iyi mezunlar çıkmaz" diye konuştu.

'AZİMLİ OLUN, KARAMSAR OLMAYIN'

Üniversite mezunlarına tavsiyelerinde bulunan Gül, "Aslında Z kuşağı tavsiye deyince tepki verebiliyor ama benim sizlere önerilerim var. Öncelikli olarak iyi insan olun. Her şeyin başı iyi insan olmaktan geçiyor. Karakterli, emin, açık insan olun. Bunun dışındaki yollar sizi mutlu etmez. Hedefiniz olsun. Azimli olun ve karamsar olmayın. Umutlu olun ve umudunuzu asla kaybetmeyin. Ülkenize çok güvenin. Ülkemiz çok güzel. Ülkenize borcunuz olduğunu unutmayın. Sosyal olun ve networkunuz olsun. Ancak, kesinlikle aklınızı, fikrinizi başkasına kiraya vermeyin ve emanet etmeyin. Fikri ve vicdanı hür gençler olun. Aklınızı daima kullanın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç