Abdullah Gül'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği

TÜRKİYE'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, AK Parti'nin yerel seçim için İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Meclis Başkanı Yıldırım'ı telefonla aradı. Gül, adaylığı için tebrik ettiği Yıldırım'a başarı dileğinde bulundu. - Ankara

Kaynak: DHA