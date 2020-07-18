Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart
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Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart

Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine: İyi insan olmak birinci şart TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı.

Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine İyi insan olmak birinci şart
18.07.2020 01:50 | Son Güncelleme: 18.07.2020 01:54

Abdullah Gül'den mezun olan üniversite öğrencilerine: İyi insan olmak birinci şart

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katıldı. Gül, "İyi insan olmak birinci şart. İyi insan olmak için dürüst ve güvenilir olmak gerekir. Kişilikli, tutarlı olmak gerekir. Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor. Onun için birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu hiç unutmayın" dedi.
Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2020 yılı mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Mezun olan arkadaşlar; mezuniyette sadece keplerini değil, maskelerinizin olduğunu hatırlayacaksınız. Anadolu'nun ortasındaki Kayseri'miz sadece benim ismimi taşıyan bu üniversite ile değil diğer üniversitelerle iyi yerlere geldi. Özellikle bu üniversite kurulurken ortaya koyduğumuz hedef vizyon ve amaçların giderek gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Bunu gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar raporlarında tespit ediyorlar. Üniversitemiz 3'üncü mezunlarını verdi. Mezunlarımız önemli şirketlerde önemli işlere girdiğini görmek de üniversitenin başarısını ortaya koymaktadır" diye konuştu.
'EN İYİ YATIRIM EĞİTİME YAPILAN YATIRIMDIR'
Eğitimin önemine değinen 11. Cumhurbaşkanı Gül, "Yıl içerisinde gerek öğretim üyelerinin gerekse de öğrencilerin başarılarını mutluluk duyarak takip ettim. Bende tebrik ederek paylaştım. Eminim ki ileride yine başarılı öğretim üyeleri ve öğrenciler çıkacaktır. Bir ülkeye yapılacak en iyi yatırım eğitime yapılacak yatırımdan geçer. Gelecek nesilleri kalifiyeli hale getiriyoruz. Bu üniversitenin rekabet edebilir üniversite olmasına özenle önem gösterdik. Burada sadece bilgi depolamadınız. Burada çok iyi bir formasyon aldınız. Sadece eğitim bilgi değil, bunun dışında entelektüel kapasitelerinizde hep genişledi. Bunu tabi mezun olup iş hayatına başladığınızda fark edeceksiniz. Ben zaman zaman buradan mezun olan öğrencilerle de bir araya geldim. Onların nereye gittiklerini takip ettim. Memnuniyetle gördüm ki hepsinin öz güvenleri var. Başarılı girişimler yapmışlar" ifadelerini kullandı.
'İYİ İNSAN OLMAK BİRİNCİ ŞART'
Öğrencilere önerilerde bulunan Gül, "Mezun oldunuz. Diplomalarımızı alıyorsunuz. Sizleri küçüklüğünüzden bu yana yetiştiren aileniz içinde gurur kaynağı. İyi insan olmak birinci şart. İyi insan olmak için dürüst ve güvenilir olmak gerekir. Kişilikli, tutarlı olmak gerekir. Her şeyin başında karakterli olmanız gerekiyor. Onun için birinci önceliğiniz iyi insan olmak. Bütün insanlığa karşı sorumluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Eğitim süreklidir. Eğitimin sürekli olduğunu burada da öğrendiniz. Eğitimin sürekli olduğunu unutmayın. Kendinizi daima yenileyin. Daime yeni koşullara uyabilin. Hiçbir yabancılık çekmeyin. Bu üniversite size bu kabiliyeti verdi. Unutmayın öğrenmenin yaşı yoktur. Hedeflerinizi çok açık koyun. Muhakkak hedefleriniz olsun. Bu hedef çalışma, bilim ve akademik hayatta olabilir. Hedefinizi koyun ve bu konuda hiç alçak gönüllü olmayın. Sizin azimli olmanız çok önemli. Tabi ki hedefe ulaşırken risk alınacaktır ama bu riskin hesaplı bir risk alması gerekir. İnanıyorum ki bütün hedeflerinize ulaşırsınız. Muhakkak bir networkunuz olsun. Muhakkak arkadaş ve çevreniz olsun. Dürüst ve güvenilir insanlar çabuk çevreler yaparlar. Bu çevre size referans olur" şeklinde konuştu.
'DÜNYANIN HER YERİNDE ÇALIŞACAK MEZUNLARSINIZ'
Pandemi sürecine de değinen Gül sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne yapın yapın, çalışma şeklinde yurt dışında bulunmaya çalışın. Size vizyon verecektir. Sizler dünyanın her yerinde çalışacak mezunlarsınız. Olağanüstü dönem pandemi dediğimiz bir hastalık. Bu bize küreselleşmenin ne olduğunu gösteren bir örnek oldu. Çin'in Vuhan şehrinden çıkan mikrop nasıl dünyayı dolaştı. Bütün dünyayı sardı. Büyük bir olay oldu. 100 yıl içinde en büyük olaylardan biri olarak karşımıza çıktı. Bu hastalık hayatımızı değiştirdi. Hepimizin kimyasını bozdu. Bütün bunlara rağmen hayatın devam ettiğini gördük. Birçok iş yeri 100 kişi yerine 80 kişiyle de çalışabilirmiş. Büyük istihdam meseleleri ortaya çıktı. Aranan vasıflar 'uzaktan bu işi yapabilir misin?' şeklinde olacak. Bu konuda sizler avantajlısınız."
Yapılan konuşmaların ardından Abdullah Gül Üniversitesi'nden mezun olan 112 öğrenciye diplomaları verildi.

Kaynak: DHA

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