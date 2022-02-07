Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

ESKİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Politika