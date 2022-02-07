Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Demirören Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

ESKİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

ESKİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Koronavirüs, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title