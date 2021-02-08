Abdullah Gül, Çankırı Karatekin ve Iğdır üniversitelerine rektör atanacak
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Abdullah Gül, Çankırı Karatekin ve Iğdır üniversitelerine rektör atanacak

08.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:18
Abdullah Gül, Çankırı Karatekin ve Iğdır üniversitelerine rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine rektör atanacağı bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine rektör atanacağı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde, 3 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre, Abdullah Gül Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 19 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az 5 yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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