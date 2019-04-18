Abdullah Gül, Bank Asya'nın Açılışındaki Çekilen Fotoğrafın Hikayesini Anlattı

Yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gül, yıllar önca Bank Asya'nın açılışında çekilen fotoğrafa da değindi.

"ERBAKAN'IN TALİMATIYLA GİTTİM"

FETÖ'yle sürekli ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirten Gül, Bank Asya'nın açılışında çekilen fotoğraf için "Erbakan'ın talimatı ile iştirak ettiğim banka açılışı haricinde bu yapılanma ile hiçbir tevafuka tabi olmadım" dedi.