Abdullah Eren kimdir? Abdullah Eren kaç yaşında, aslen nerelidir?

27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eren, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Abdullah Eren kimdir? Abdullah Eren kaç yaşında, aslen nerelidir?