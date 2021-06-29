Abdullah Eren kimdir? Abdullah Eren kaç yaşında, aslen nerelidir?
27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eren, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Abdullah Eren kimdir? Abdullah Eren kaç yaşında, aslen nerelidir?
Bir dönem Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten ve 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanan Abdullah Eren ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ABDULLAH EREN KİMDİR?
Aslen Batı Trakyalı olan Abdullah Eren, İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans; Londra-Westminster Üniversitesi Diplomasi Çalışmaları alanında da yüksek lisans derecesi almıştır.
Özel sektörde çeşitli üst düzey görevler üstlenen Abdullah Eren, Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri görevlerinin sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütmüştür.
Abdullah Eren, 27 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı görevine atanmıştır.
Sivil toplum faaliyetleriyle yakından ilgilenen Eren, Balkanlarla ilgili çalışmalar yürüten birçok sivil toplum örgütünde aktif görevler üstlenmiştir.
Geleneksel Türk sporlarına da ilgi duyan Abdullah Eren, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.