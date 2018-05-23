Teknik Direktör Abdullah Ercan, Antalyaspor'la Görüşüyor

Bir dönem Ümit Milli takımı çalıştıran eski Trabzonsporlu Abdullah Ercan, Antalyaspor'la görüşmelere başladı.

Hamza Hamzaoğlu'yla anlaşamayan Antalya, yerine Abdullah Ercan'la görüşüyor.

Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan 46 yaşındaki Trabzonlu efsane futbolcunun, Akdeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi.

Ercan, daha önce sadece G.Antep'i çalıştırmıştı.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • LAZCAZ:
    Ulubey Önder Suriyelilerin kavgasını izlediniz mi. Bişey de yazamıyorum korkudan. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten yargılarlar diye. Suriyeli kardeşlerimizi izleyin. Onlar bizim canımız. Herseyimiz onlar
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.