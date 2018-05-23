Teknik Direktör Abdullah Ercan, Antalyaspor'la Görüşüyor

Ulubey Önder Suriyelilerin kavgasını izlediniz mi. Bişey de yazamıyorum korkudan. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten yargılarlar diye. Suriyeli kardeşlerimizi izleyin. Onlar bizim canımız. Herseyimiz onlar
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Hamza Hamzaoğlu'yla anlaşamayan Antalya, yerine Abdullah Ercan'la görüşüyor.
Ümit Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan 46 yaşındaki Trabzonlu efsane futbolcunun, Akdeniz ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi.
Ercan, daha önce sadece G.Antep'i çalıştırmıştı.