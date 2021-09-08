Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da
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Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da

Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın ve Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Umut Sözen'i kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın ve Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Umut Sözen'i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün geçen sezonda takımımızda kiralık olarak oynayan İstanbulspor'dan orta saha oyuncusu Abdullah Dıjlan Aydın ile bir yıllık ve Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Umut Sözen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" dedi.

Ankaraspor alt yapısından yetişen 31 yaşındaki Umut Sözen, geçen sezon Adanaspor formasıyla 18 maça çıktı. İstanbulspor alt yapısından yetişen 21 yaşındaki Abdullah Dıjlan Aydın, geçen sezon Karacabey Belediyespor formasıyla 12 maça çıkarken 3 de gol kaydetti. - BURSA

Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da
Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da
Abdullah Dıjlan Aydın ve Umut Sözen, Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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