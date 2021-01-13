Abdullah Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Abdullah Çiftçi nereli? Hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdullah Çiftçi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdullah Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Abdullah Çiftçi nereli? Hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışmıştır. Abdullah Çiftçi Ankara Üniversitesinden mezun olan Abdullah Çiftçi özellikle son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlar ile sıkça gündemde yer almaktadır. Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İnternet kullanımı ile ilgili sayısız konferans yapmıştır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Çiftçi, aslen Kahramanmaraşlıdır.