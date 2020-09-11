Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!
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Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Abdullah Çiftçi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi! Abdullah Çiftçi kimdir?

Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 20:16 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:20

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Abdullah Çiftçi hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdullah Çiftçi kimdir? Abdullah Çiftçi kaç yaşında, nereli? Abdullah Çiftçi hayatı ve biyografisi!

STRATEJİST ABDULLAH ÇİFTÇİ KİMDİR?

1987 ve 1996 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışmıştır. Ankara Üniversitesinden mezun olan Abdullah Çiftçi özellikle son dönemlerde, uluslararası ilişkiler, teknoloji, bilim ve dış siyaset ile ilgili katıldığı programlar ile sıkça gündemde yer almaktadır.

Stratejist olan Çiftçi Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İnternet kullanımı ile ilgili sayısız konferans yapmıştır. Özellikle son dönemlerde katıldığı programlar ile adından söz ettiren Çiftçi, aslen Kahramanmaraşlıdır.

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