Abdullah Cevheroğlu kimdir, hangi filmlerde oynadı? Abdullah Cevheroğlu neden öldü, ölümü şüpheli mi?

Mardin'in Artuklu ilçesinde binanın 11'inci katından düşen üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu 30 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, hayatını kaybetti. Abdullah Cevheroğlu kimdir, Abdullah Cevheroğlu neden öldü, ölümü şüpheli mi?

ABDULLAH CEVHEROĞLU KİMDİR?

Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, 30 yaşındadır.

Abdullah Cevheroğlu, 1996 yılında Mardin'de doğdu. Reklam oyuncusu olan Cevheroğlu, "İhtiyar Kurtlar", "Yemin", "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda da rol aldı.

ABDULLAH CEVHEROĞLU NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ Mİ?

Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu (29) henüz bilinmeyen nedenle bir apartmanın 11. katından düşerek can verdi. Olay, Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi.Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cevheroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.