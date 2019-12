Abdullah Avcı: Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum

15.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:27

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız ve ilk yarının son maçında çıkacağımız maçlarda en iyi puanları almak istiyoruz. Rakibi de tebrik ediyorum" dedi. Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Galibiyetten dolayı rakibini tebrik eden Abdullah Avcı, "Maçtan evvel zor olacağını biliyorduk. İyi savunma yapacak oyuncular vardı. Sabırlı olup savunma güvenliğini bırakmamamız gerekiyordu. Bu oyunlarda hareketlilik, rakip arkası koşular, kenardan hedefe paslar gibi bir durum vardı. İlk yarıda dengeli bir oyun oldu. Bu tip takımlara karşı 7-8 pozisyona giremezsin ama maçı cebimize alacağımız pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 86'ncı dakikaya kadar da rakibe pozisyon vermedik. Bu dakikada gol ve 90'dan sonra gelen penaltı var. Ama bence bu pozisyonda bir faul var. İştah, arzu, baskı, fazla üretememe ama rakibe pozisyon vermeme gibi bir durum oluştu. Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız ve ilk yarının son maçında çıkacağımız maçlarda en iyi puanları almak istiyoruz. Rakibi de tebrik ediyorum" diye konuştu."BUGÜN HAKEM YÜZÜNDEN KAYBETTİK DİYEMEM"Mağlubiyetin sebebinin hakemler olmadığını belirten Avcı, "İkinci gol öncesinde ya da daha öncesinde avantajlı bir durum oluşmadı bizde. Herhalde kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti. Bugün hakem yüzünden kaybettik diyemem. Haftaya Fenerbahçe derbisi var. N'Koudou ve Victor Ruiz'in durumları bu hafta belli olacak. Beşiktaş en iyisini her zaman yapmıştır ve yapmaya da devam edecek" şeklinde konuştu."BAZEN OYNAYACAKSINIZ, BAZEN BEKLEYECEKSİNİZ"BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Demek ki Türkiye'de kabul gören futbol buymuş. Biz de hücum oynamak isterdik ama bundan sonra deplasmanda bu oyunu oynayacağız" açıklamaları hakkında Avcı, "Bugün Malatya böyle oynadı ama haftaya kendi sahasında oynadığında, rakip de gelmediğinde farklı şekilde oynayacaktır. Hücum oynarken de savunmadan bahsederim ben. Sadece kontratak diye bir şey yok. O zaman araya ağ koyalım ve öyle oynayalım. Rakibe göre oynayacaksınız. Manchester City de savunma yapıyor Liverpool da yapıyor. Bazen oynayacaksın, bazen bekleyeceksiniz" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ HER ZAMAN DERBİLERDE EN İYİSİNİ YAPMIŞTIR"Önlerindeki kupa ve derbi maçlarını değerlendiren Abdullah Avcı, "Dün ve bugün yukarıdaki rakiplerden ikisi puan kaybederken, biz de bugün maçı kazanamıyoruz. Derbiler her zaman özeldir. Beşiktaş her zaman bu tip maçlardan en iyisiyle çıkmıştır. Çarşamba günü kupa maçı var ve daha sonra pazar gününe hazırlanacağız. Ligin domino taşları ağır gidiyor. Rekabet her zaman kaliteyi getirir ve en iyisini 2 maçta yapacağız diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu."TRANSFER İÇİN ÇALIŞILIYOR"

Devre arası transferi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Avcı, "Sezon başından bu yana başladığımız süreç ve kulübün yapısı neye müsaade ediyorsa onun üzerinden hareket edeceğiz. Mevcut kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Transfer için çalışılıyor. Kulüp yok derse ona göre hareket edilir, 1 transfer derse ona göre hareket edilir. Hem santrafor olur hem kenar oyuncusu olabilir istediğim isim ama bazen bir oyuncu gelir ve teknik adam olarak tamam dersiniz. Şu anda dar alanda problem çözen ve skor üreten bir isim olursa iyi olur" dedi.

Kaynak: DHA