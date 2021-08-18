Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Roma ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek" dedi.