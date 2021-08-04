Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi (1)
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın konuşması Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi (1)
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın konuşması
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın konuşması Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu