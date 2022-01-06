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Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Boşnak oyuncu, ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıktı. - TRABZON

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu

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