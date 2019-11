Abdullah Avcı: Vazgeçmeden karakter koymak beni çok mutlu etti

28.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:57

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın hiç alışık olmadığı bir şey yaşadığını belirterek, "Beşiktaş'ın özellikle son senelerde alışık olmadığı Avrupa Ligi için puanı olmadan 5'inci maç, çok doğru ve şık durmuyordu. 4 maça baktığımızda 7-9 puanımız da olabilirdi. Bu hem prestij için, hem ülke puanı için, son derece arzulu şekilde kazanmak istiyorduk. İlk yarı itibarıyla oyunda topa sahip olup, ön bölgede çabuk top kaybı yapmadan, hareketsiz bir oyun. Uzaktan yapılan ortayla yediğimiz bir gol. İkinci yarı itibarıyla iki oyuncu değişikliği. Oyunda baskının daha fazla olması gereken hareketli oyun, ön tarafta hareketli oynamak. Taraftarın devreye girmesiyle takım inanılmaz bir karakter ortaya koyduk. Kazanırken de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Vazgeçmeden karakter koymak beni çok mutlu etti. Taraftar oyuncuyu itti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle ligde yaşadığımızı Avrupa'da devam ettirmek önemli. Coşku beni mutlu etti. Umarım bunu artırarak devam ederiz" dedi.

"COŞKUYU GENELE YAYMAMIZ LAZIM"Eleştirinin bu işin içinde olduğunu dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Eleştiri bunun içinde var. Oyun olarak eleştirilerde kendimi sorguluyorum. Yaşadığımız süreçler, sakatlıklar, kadro derinliği, bir sürü şey var. Beşiktaş'ın formasını giyen her oyuncu değerlidir dedim. Kazanarak duyguyu daha fazla yaşıyorlar. Bunu genele yaymamız lazım. Maça geç girmememiz lazım. Konya maçında olduğu gibi olmamalı. Hareketli oyunda topa sahip olup, bu oyunun içinde olmamız lazım. Coşkulu oyunumuzu genele yaymamız gerek. Taraftar bizim için çok önemli. Kazanmak, oyunda doğru şeyleri yapıp, oyuncularla bunu paylaşmak bunu hızlandıracak. Oyuncuları tanıyoruz, onlar bizi tanıyor. Kazanmak gerçekten mutlu ediyor.""OYUNCUYU KAYBETMEK KOLAY, KAZANMAK İÇİN UĞRAŞMALIYIZ"Oğuzhan Özyakup'un protesto edilmesine yönelik gelen soruya Abdullah Avcı, "Geçen de söyledim, taraftar haklıdır, beklentileri yüksek bir oyuncu. Bunu kanıtlamış bir oyuncu çünkü. Yerli bir oyuncu aynı zamanda. Kaptanlık yapmış. Bugün yerli oyuncu bazında, 6-8-10 oynatabilecek bir oyuncu. Eleştirilerini bana yapsınlar, oyuncularını maç bitince eleştirsinler. Bazıları umursamıyor, bazıları etkileniyor. Oğuzhan bunlardan bir tanesi. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay, kazanmak için uğraşmalıyız. O adım atacak, taraftar da adım atmalı" yanıtını verdi."BASKILI OYUN BEŞİKTAŞ'IN KARAKTERİNDE VAR"Baskılı oyunun Beşiktaş'ın karakterinde olduğunu söyleyen Avcı, "Baskılı oyun Beşiktaş'ın zaten karakterinde var. Benim de istediğim bir oyun. Bu oyunu biz sene başından itibaren planlarken, sezon başında planladığımız oyundaki resim buydu. Bu baskı, Beşiktaş'ın karakterinde var, benim oyun karakterimde var. Seyirci bu işin içine girdiğinde bu daha da güç kazanacak. Oyundaki coşkuya taraftar bizi soktu. Kaliteli ayakların oyuna girmesiyle topa sahip olup hızlı oynadık, bu da coşkuyu beraberinde getirdi" diye konuştu."HAKEMLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"Maçtaki hakem performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Ben hakemler hakkında konuşan bir adam değil. Avrupa Ligi'nde 5 maçta iki sarı kart gördüm. Wolverhampton maçı, geçen hafta Lens'in atılması, Bratislava maçında korner verildi, korner gol oldu. Türkiye'de hep hakemlerden bahsediyoruz, hakemlerimize daha fazla sahip çıkalım. İki sarı kart gördüm Avrupa Ligi'nde, biraz da bu pencereden bakın" açıklamasını yaptı."VICTOR İÇİN 3-4 HAFTA DİYORLAR"Takımın pas oyununa yönelik gelen bir soruya yanıt veren Avcı, "Pas konusunun içerikleri var. Bu oyunda rakip sahaya geçtiğinizde, bire birde adam eksiltmek gerekiyor. Alanları bulamadığın zaman geri dönmek zorunda kalıyorsun. Biz bunun şiddetini daha hızlı yapmalıydık. 2016-2017'de Beşiktaş'ın şampiyon olduğu pas sayısıyla aynıyız. Abartıldığı gibi değil. Bunu hareketli yapabilmek daha doğru" değerlendirmesinde bulundu.Avcı, bugün maçın kadrosunda yer almayan Victor Ruiz ile ilgili olarak da "Victor bizimle Konya maçında ayağımda ağrı var dedi, maçı bitirdi. İdmanda ağrısı devam etti, bugün MR'ı çekildiğinde beklediğimiz bir sonuç çıktı. Bizim için çok önemli bir ayak. O süreci umarım tedaviye daha çabuk yanıt vererek sonlandırır. 3 veya 4 hafta diyorlar. Oyuncular daha hızlı reaksiyon verebiliyor" yorumunu yaptı."BENİM YARDIMCI ANTRENÖRÜME NE DEDİĞİNİ KENDİSİ SÖYLESİN"Slovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak'ın basın toplantısında maç içerisinde yaşanan olay ile ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Avcı, "Ben hakeme itiraz ettim sarı kart gördüm, rakip kulübeyle hiç konuşmadım. Yardımcı antrenörüme ne dediğini kendisi söylesin" ifadelerini kullandı.Avcı son olarak Necip Uysal hakkında ise "Buranın altyapısından yetişmiş bir isim Necip, antrenman temposu aynı, her mevkide oynuyor. Taraftarın destek olması çok hoşuma gitti. Oyuncular da bir şeyler yapmaya çalışıyor, her zaman inişler çıkışlar olabiliyor" diye konuştu.KOZAK: HAYAL KIRIKLIĞI OLDUSlovan Bratislava Teknik Direktörü Jan Kozak ise şu ifadeleri kullandı: "Bizimiçin hayal kırıklığı oldu. Puan kaybettik. İlk yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuçta kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı. Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Benfazla yorum yapmak istemiyorum."

