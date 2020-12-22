Abdullah Avcı Trabzonspor'un Yeni Sezon Planlarını Anlattı

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni sezondaki zorlu şartları karşı herkes gibi kendilerinin de ilk kez tecrübe edindiğini ve oyuncularını tüm sağlık ve mesafe kurallarına uymaları konusunda özenle uyardıklarından bahsetti.