Abdullah Avcı: "Trabzonspor bu sene zirve yarışı verecektir"
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Abdullah Avcı: "Trabzonspor bu sene zirve yarışı verecektir"

Abdullah Avcı: 'Trabzonspor bu sene zirve yarışı verecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık Giresunspor galibiyetiyle ilgili, "Bugün eksiklere, sakatlıklara ve yorgunluklara rağmen kazanabildik.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık Giresunspor galibiyetiyle ilgili, "Bugün eksiklere, sakatlıklara ve yorgunluklara rağmen kazanabildik. Burası zor bir deplasman" dedi.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Trabzonspor, Giresunspor'a konuk oldu. Karadeniz derbisinde kazanan taraf olan Trabzonspor üst üste üçüncü galibiyetini alarak yakaladığı iyi çıkışı devam ettirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı yaptığı değerlendirmede, "44 yıl sonra Giresunspor'u tekrar ligde görmek sevindirici. Futbolcu olarak eski statta oynamıştım. Bugün böyle bir stadın, tesisin hem Türk futboluna hem de Giresunspor'a kazandırılması sevindirici. Giresunspor iki maçtır oyunun karşılığını alamadı. Bizim adımıza da Ağustos 5 ile 30 arası toplam 7 müsabaka oynadık. Bunların biri uzatmalı 4 Avrupa maçı ve 4-5 saat yolculuklu. Zihinsel yorgunluk ve sakatlıklarda bunun üzerine geldi. Ligde bu üç maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Kazandık, kazanırken bugün geçişlerde yakaladığımız pozisyonlar vardı. Duran toptan golü bulduk ve onu korumasını ildik. Gol erken olunca rakip kenar ortalarını çok yapmaya başladı. Orada 1-2 pozisyon verdik. Hem topa sahip olmak hem de skoru korumak önemliydi. Sakatlıklar var değişimler oluyor. 3 maç sonunda zihinsel rahatlama için bu maçı kazanıp bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün geçen haftadan sakat ve olmayan oyuncularım vardı. Abdülkadir Ömür sakatlıktan çıktı, Türk futbolu için çok önemli. Serkan ne zaman görev versem en iyisini yapmaya çalışıyor. Yusuf oyuna girip iyi şeyler yapıyor. Diğerleri de katkı sağladılar. Kazanmak ve araya bu şekilde girmek son derece önemliydi" dedi.

"Trabzonspor bu sene zirve yarışı verecektir"

Trabzonspor'un bu sene zirve yarışını vereceğini ifade eden Avcı, "Şu an itibariyle taraftar bize inanıyor, biz oyunculara inanıyoruz. İyi ve alternatifli kadromuz var. Bugün eksiklere, sakatlıklara ve yorgunluklara rağmen kazanabildik. Burası zor bir deplasman. Sakatlar, yorgunluklara rağmen rakamlar, istatistikler güzel. Her kazandığı hafta grubun ve şehrin enerjisi artıyor. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, bu senede de yarışı verecektir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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