29.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:59

Abdullah Avcı: "Taraftarın devreye girmesiyle kazandık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

"Son 30 dakikadaki oyunu genele yaymamız lazım"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazanılan Slovan Bratislava maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarın devreye girmesiyle kazandıklarını söyleyerek, son 30 dakikada ortaya koyulan futbolun da genele yayılması gerektiğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın ilk 4 maçta aldığı yenilgilerin doğru ve şık durmadığını söyleyen Avcı, "Geçmiş maçlara baktığımızda 7-9 puanımız olabilirdi. Hem prestij hem de ülke puanına katkı için kazanmak istiyorduk. Son 30 dakika taraftarların devreye girmesiyle oyuncularımız inanılmaz karakter ortaya koydular. Kazanmamıza rağmen bazı sıkıntılar yaşadık. Bazen oyuna geç girmek, bazen sonucu sonuna bırakmak gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak vazgeçmeden karakter ortaya koymak beni mutlu etti. Taraftar da takımı itti. Pazartesi günü Kayserispor maçında oyuncularım oyuna daha erken girecektir. Taraftarların desteği de olacak. Kulübenin heyecanı ve coşkusu da beni mutlu etti. Umarım bu devam eder. Bunu genele yaymamız lazım. Konyaspor maçının 30 dakikalık bölümünü çöpe atmamamız lazım, Bratislava karşısında son 30 dakikadaki coşkumuzu genele yaymamız lazım. Doğru şeyleri yapıp kazanmak, bazı şeyleri daha da hızlandıracak" açıklamasını yaptı.

"5 maçta 2 kez sarı kart gördüm"

İlk 11'de sahaya çıkan ancak taraftarın tepki gösterdiği Oğuzhan Özyakup konusunda da konuşan Abdullah Avcı, "Oğuzhan daha önce beklentileri fazlasıyla karşıladı. Kendisini kanıtlamış, yerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Performansı için kendisiyle konuşuyoruz, o da oyunun içine girmeye çalışıyor. Yerli oyuncu bazında 6-8-10 numarada oynayabilen bir oyuncu. Eleştiriyi bana yapsınlar ama oyuncuya maç bittikten sonra yapsınlar. Bazı oyuncular tepkileri umursamıyor, bazıları etkileniyor. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay, kazanmak için yolumuza devam etmeliyiz. O da adım atacak, bizim ve taraftarın da adım atması lazım" dedi. Maçın hakemini de eleştirilen Avcı, "Avrupa Ligi'nde 5 maçta iki kez sarı kart gördüm. Lens'in Braga maçındaki kırmızı kartı, Bratislava ile oynadığımız ilk maçta penaltı verilmemesi, aynı maçta Rebocho'nun kafasına gelen tekmenin ardından gol yememiz var. Kendi hakemlerimize bu anlamda biraz daha sahip çıkalım" diye konuştu.

"Ne söylediğini kendisi söylesin"

Victor Ruiz'in Konyaspor maçında ayağında ağrı olduğunu söyleyen Avcı, "Devre arasında ayağında ağrı vardı. Oyuna devam etti. İlk antrenmanda koşu yaparken ayağındaki ağrı devam etti. Bizim beklemediğimiz süreç, durumunu çok net bilemiyorum. İnşallah süreyi hızlandırıp dönüşü 2-3 haftaya düşer. Bizim için önemli oyuncu" dedi. Karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan Avcı, "Benimle bir alakası yok. Hakeme itiraz ettim ve sarı kart gördüm. Yardımcı antrenörlerimle atışması oldu. Yardımcı antrenörüme ne söylediğini de kendisi söylesin" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA