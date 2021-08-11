Abdullah Avcı: "Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız"
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Abdullah Avcı: "Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız" dedi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Lig 3. ön eleme turunda oynayacağı Molde FK karşılaşması öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Anders Trondsen basın toplantısı düzenledi. Avcı yaptığı açıklamada, "Molde, ilk maçta hem teknik hem de taktik olarak, özellikle son on yılda Avrupa kupalarında istikrarlı çıkışı olan, sistemli bir organizasyon takımı. Geçen hafta kendi evimizde oynadığımız müsabakadan güçlü ve güçsüz yönlerimizle ilgili bir analiz yaptık. Çok fantastik bir oyun oldu izleyiciler için. Oyunu daha çok elinde tutan, daha çok domine eden, daha çok topa sahip olan, her seferinde öne geçen ve son dakikada penaltıyla da olsa fırsatı yakalayan bir takımdık. Bunun içinden olumlu, olumsuz neleri çıkarttık. Özellikle yediğimiz üç gol, topun arkasında beklediğimiz süreçte, onun önünde ve arkasında neler yaptığımızla alakalı. Hem analizleri yaptık hem de sahada pratiklerini yaptık. Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız. Özellikle Avrupa kupaları da bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Burada tur atlayacak sonucu elde edip, yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Trondsen: "Bizim için kolay bir maç olmayacak"

Norveçli oyuncu Anders Trondsen ise, "Öncelikle Molde'yi çok iyi tanıdığımı söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Takımda 6-7 tane arkadaşım var. İki gün önce de takımdan çok iyi bir oyuncunun ayrıldığını biliyoruz. Bir başka takıma transfer oldu. Bizim için kolay bir maç olmayacak çünkü çok iyi oyunculara sahip bir takım. Sahayı, zemini biliyoruz. Zemin bizim için farklı ama burayı yakından tanıdığım için oyuncu arkadaşlarıma vereceğim ipuçları ile bunun da üstesinden geleceğiz. Umarım ben de takıma faydalı olurum ve iyi bir maç çıkartırız" dedi. - MOLDE

Abdullah Avcı: 'Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız'
Abdullah Avcı: 'Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız'
Abdullah Avcı: 'Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız'
Abdullah Avcı: 'Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Abdullah Avcı: "Şu anda yenilenmiş bir biçimde maça hazırız" - Haberler Spor
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