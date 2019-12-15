Abdullah Avcı: "Şiddet ve baskı var ama skor yok"

15.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:12

Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 mağlup olarak ligde 8 maç aradan sonra kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Çok baskılı oynadıklarını ancak üretemediklerini söyleyen Avcı, "Şiddet ve baskı vardı ancak skor yoktu" ifadelerini kullandı.



Yeni Malatyaspor'a taraftarı önünde 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Maçtan evvel zor olacağını biliyorduk. İyi savunma yapacak oyuncular vardı. Sabırlı olup savunma güvenliğini bırakmamız gerekiyordu. Bu oyunlarda hareketlilik, rakip arkası koşular, kenardan hedefe paslar gibi bir durum vardı. İlk yarıda dengeli bir oyun oldu. Bu tip takımlara karşı 7-8 pozisyona giremezsin ama maçı cebimize alacağımız pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 86. dakikada kadar da rakibe pozisyon vermedik. Bu dakikada gol ve 90'dan sonra gelen penaltı var. Ama bence bu pozisyonda bir faul var. İştah, arzu, baskı, fazla üretememe ama rakibe pozisyon vermeme gibi bir durum oluştu. Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız ve ilk yarının son maçında çıkacağımız maçlarda en iyi puanları almak istiyoruz. Rakibi de tebrik ediyorum" dedi.



Hakemlerle ilgili çok konuşmadığını da hatırlatan Avcı, "İkinci gol öncesinde ya da daha öncesinde avantajlı bir durum oluşmadı bizde. Herhalde kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti. Bugün hakem yüzünden kaybettik diyemem. Haftaya Fenerbahçe derbisi var. N'Koudou ve Victor Ruiz'in durumları bu hafta belli olacak. Beşiktaş en iyisini her zaman yapmıştır ve yapmaya da devam edecek" diye konuştu.



"City de savunma yapıyor, Liverpool da"



Sergen Yalçın'ın "Demek ki Türkiye'de kabul gören futbol buymuş. Biz de hücum oynamak isterdik ama bundan sonra bu oyunu oynayacağız" açıklamaları hatırlatılan Avcı, "Bugün Malatya böyle oynadı ama haftaya kendi sahasında oynadığında, rakip de gelmediğinde farklı şekilde oynayacaktır. Hücum oynarken de savunmadan bahsederim ben. Sadece kontratak diye bir şey yok. O zaman araya ağ koyalım ve öyle oynayalım. Rakibe göre oynayacaksınız. Manchester City de savunma yapıyor Liverpool da yapıyor. Bazen oynayacaksın, bazen bekleyeceksiniz" diye konuştu.



Hayatın her gün yeni fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da, "Dün ve bugün yukarıdaki rakiplerden ikisi puan kaybederken, biz de bugün maçı kazanamıyoruz. Derbiler her zaman özeldir. Beşiktaş her zaman bu tip maçlardan en iyisiyle çıkmıştır. Çarşamba günü kupa maçı var ve daha sonra pazar gününe hazırlanacağız. Ligin domino taşları ağır gidiyor. Rekabet her zaman kaliteyi getirir ve en iyisini 2 maçta yapacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Problem çözen ve skor üreten bir oyuncu isterim"



Bugün yapılan ortalardaki isabet oranının düşük olmasıyla ilgili konuşan Avcı, "Kenara inmek, doğru hedefe pas atmayı hedefledik. Bu aslında doğrusuydu ama hedefi bulmadı. Merkezi kapalı tutan bir takıma karşı, merkezde kaybettiğin toplarda büyük sorun olabilir. Önemli olan ortalardan sonra geçiş yememekti. 60'tan sonra biraz orta yapmalara başladık. Atiba'yı merkezde tek tutup, Adem'le devam etmek istedik. 86'ya kadar pozisyon vermeden devam etmiştik" dedi.



Devre arasında istediği transferle ilgili de konuşan Avcı, "Sezon başından bu yana başladığımız süreç ve kulübün yapısı neye müsaade ediyorsa onun üzerinden hareket edeceğiz. Mevcut kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Transfer için çalışılıyor. Kulüp yok derse ona göre hareket edilir, 1 transfer derse ona göre hareket edilir. Hem santrfor olur hem kenar oyuncusu olabilir istediğim isim ama bazen bir oyuncu gelir ve teknik adam olarak tamam dersiniz. Şu anda dar alanda problem çözen ve skor üreten bir isim olursa iyi olur" diyerek sözlerini sürdürdü. Abdullah Avcı son olarak Bifouma'nın attığı goldeki yaptığı vuruşa saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi ve oyunun ikinci yarısındaki şiddet ve baskının skora yansımadığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA