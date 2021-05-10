Abdullah Avcı, sezonu yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor

Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. 11 Mayıs Salı günü saat 20: 30'da rakibi ile Konya Büyükşehir Stadyumunda karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu maçla birlikte son bu sezonun son dış saha maçını oynayacak.

Bu sezon deplasmanda tek yenilgi aldı

Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu dönemde ise Karadeniz ekibinin başında ise Eddie Newton yer alıyordu. Bordo-mavililer daha sonra oynadığı 16 deplasman maçında ise 8 galibiyet ve 8 beraberlik alarak dış sahadaki yenilmezliği 196 güne çıkardı.

Avcı ile deplasmanda yenilmedi

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen ve ilk resmi maçına ise 22 Kasım 2020'de Trabzon'da, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla çıkan Abdullah Avcı, 27 Kasım 2020'da ise ilk deplasman maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek dış saha serüvenine başlamıştı. Söz konusu tarihten beri ise Karadeniz ekibi Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 15 maçta yenilmedi. 8 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

5 maçlık seri galibiyetle bitirmeyi hedefliyor

İttifak Holding Konyaspor evinde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alırken, Trabzonspor ise deplasmanda oynadığı son 5 maçtan beraberliktle ayrıldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken son dış saha maçını ise kazanarak 5 maçlık beraberlik serisini de bozmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı