Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk peşinde
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Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk peşinde

Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde. Bordo-mavili takımla önemli bir ivme yakalayan deneyimli teknik adam taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuturken taraftarı önünde ise İstanbul'un 3 büyükleri karşısında ilk galibiyetini hafta sonu evinde ağırlayacağı Galatasaray'a karşı almayı planlıyor.

En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

35 maçta 3 mağlubiyet

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sahasında ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Avcı, sahasında ise Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu.

Rekorunu yakalayacak

Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı da 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı yakalamış olacak. Söz konusu sezonda Avcı, eski takımıyla üst üste 4 maç kazanmıştı. Deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde aynı başarıyı yakalamış olacak ve yeni bir rekor için 5. haftayı bekleyecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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