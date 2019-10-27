Abdullah Avcı: " Sakatlıkları bir şeye bağlayamayız"

27.10.2019 23:07

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün önce Avrupa Ligi'nde Braga ile oynadıklarını hatırlatarak, "Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarı, yeterli miyiz değiliz. İvme kazandık. Taraftarların verdiği destek sürdüğü sürece coşku artacaktır." dedi.

Beşiktaş formasını kimin giydiğinin önemli olmadığını vurgulayan Avcı, "Önemli olan beraber düşünmek, beraber hareket etmek. Oyuncularım sonuna kadar kazanma isteğini gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk senem ve bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başından beri hem mental hem fiziksel olarak dalgalı süreç yaşadıklarını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perşembe günü Avrupa kupası maçını oynadık. Rakibimiz salı günü oynadı. 5 gün önce oynadılar. Sakatlıklardan dolayı kadroyu sabah belirleyebildik. Sezon başından itibaren kırılmalar yaşadık. Transferler geç oldu, sakatlıklar hala devam ediyor, kırmızı kartlar oldu. Ben esneklik gösteriyorum. Takımın üzerinde çalışıp oyuncu profili üzerinde yeni bir şeyler oluşturuyorum."

Kulüpteki yönetim değişikliğinin de takıma enerji getirdiğini anlatan Avcı, "Belki kulübün içinde böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Taraftarların önünde oynamak başka ivme getiriyor. Her şey son derece uygundu. Umarım, ki olacağına inanıyorum, üst üste 2-3 galibiyet gelir. Sakatların iyileşmesiyle inşallah yolumuza daha sağlıklı devam edebiliriz." diye konuştu.

Fatih Terim ile tokalaşmaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tokalaşmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı. Ben orada geçen sene nasıl karşılandıysam bu sene de burada öyle karşıladım." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, takımın tek golünü atan Umut Nayir'in de büyük mücadele verdiğini belirterek, "Bulduğu pozisyonlar onun pozisyonları değildi. Burak Yılmaz'ın pozisyonlarıydı. Umut'un pozisyonu attığı goldeydi." şeklinde konuştu.

Yaşanan sakatlıklar

Takımda sakatlıkların fazla olmasının nedenleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

"Bir şeye bağlayamayız. Douglas, Ankaragücü maçında sakatlandı. Röveşata yaparken bileği burkulan oyuncuyla ilk kez karşılaştım. Burak'ın tam hazır olmadan üst üste iki milli maç oynaması sonrasında binen yorgunluk... Buna bir şey yapamıyorsunuz. Burak ve Gökhan'ın bilek çatlakları... Araştırma yapıyoruz. Sakatlıkların birçok sebebi var. Umarım aza iner."

Kaynak: AA