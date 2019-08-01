Abdullah Avcı Özel Röportajı

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz." dedi.

1.08.2019 12:22

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz." dedi.

Kaynak: Dugout

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