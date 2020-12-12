Maçın ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maçın ardından

12.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:04
Maçın ardından

Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının kötü oynama haklarını kullandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının kötü oynama haklarını kullandıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, bazen rakamlarla bazen de oyunun içindeki aksiyonla müsabakaların değerlendirildiğini belirtti.

Oyunun her iki bölümünün çok değerlendirilecek bir anlamı olmadığını aktaran Avcı, istedikleri organizasyonları yapamadıklarını ifade etti.

"Her oyuncum pas hatası yaptı." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma maçtan sonra da dedim. Kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Bu kadar kötü oynama potansiyeli olan bir takım veya oyuncular olmadığını düşünüyorum. Geldiğimizden beri 4. müsabaka. Oyun olarak geçen haftaya kadar gelişiyorduk. Bugün itibarıyla hiçbir tarafıyla sahada doğru durmadık. Bundan sonraki süreci, çalışarak, performansları yukarı çekerek, aklın daha fazla ön planda olduğu oyunlara dönmek zorunda kalacağız. Eksiklerimiz var çalışmaya devam."

Aybaba: "Sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise üç haftadır iyi ve coşkulu bir oyunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Çok poziyonlara girdiklerini vurgulayan Aybaba, "Ortalama 22-24 pozisyonumuz var sonuçlandırmada sorun yaşıyoruz. Oyuncularımı ilk bölümdeki istekli oyunlarıyla kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aybaba, bundan sonraki maçlarda pozisyonlarla ilgili ve oyunlarla ilgili çalışmalarını daha farklı bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Yapılan çalışmalarla kazanmaya başlayacaklarını anlatan Aybaba, zorlu süreçte takımın direnci ve kaybetmemesinin kendisi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

Maçın ardından
Maçın ardından
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçının ardından - Kenan Atik
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçının ardından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Neymar Kylian Mbappe Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Doğum İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maçın ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 19:13:05. #1.15#
title