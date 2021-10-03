Abdullah Avcı: 'Önemli olan sezon sonunda lider olmak' - Haberler Spor
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Abdullah Avcı: "Önemli olan sezon sonunda lider olmak"

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | Spor

- Abdullah Avcı: "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" dedi.

- Abdullah Avcı : "Önemli olan sezon sonunda lider olmak"

TRABZON - Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi. Avcı, bordo-mavili takımın Trabzon'dan, Kayseri'ye gidiş ve dönüş videosunda yer alan konuşmasında oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız, düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

Abdullah Avcı:
İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor Haberleri
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Haber: Abdullah Avcı: 'Önemli olan sezon sonunda lider olmak' - Haberler Spor
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