Abdullah Avcı: "Önemli Olan Maç Kazanmak"

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Avcı, "Yedi oyuncumuz milli takımlardaydı. Döndüler ve bugün itibarıyla tamamlandık. Onun dışındakilerle burada çok iyi çalıştık. Oyuncular çok istekliydi, tüm antrenmanları amacına yönelik yaptılar. Gelen oyuncularımızda bir sakatlık yok, bu önemli. Bugün ilk kez tam takım beraber çalışacağız. Şu an enerjimiz iyi, iyi gidiyoruz ve iyi çalışıyoruz. Kazanmak ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Çok değerli bir takım ile oynayacağız. Onlar da çıkış yapmak ve iyi duruma gelmek istiyorlar. Zihinsel yorgunlukları var. Umarım iki takım adına da iyi bir oyun olur, sonucu bizim olursa da bu bizi mutlu eder. Bütün detayları düşündük, umarım güzel bir maç olur" diye konuştu.



"MAÇ YOĞUNLUĞUNA ALIŞACAĞIZ"



Ay sonuna kadar 6 maç oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu yoğunluğa alışacağız. Geniş ve alternatifli bir kadromuz var. Herkese sıra gelecek. En iyisini yapmaya çalışacaklar. Fikstürün geneline bakan bir teknik adam değilim. Hep hafta hafta giderek hareket ediyoruz. Ligin 4. maçını oynayacağız. Bu sezon transferde herkes çok hareketli bir dönem geçirdi. Herkes çok önemli oyuncular aldı. Takım uyumları nasıl olacak, onu bir sonraki milli takım arası, 7. maç oynandıktan sonra daha net görebileceğiz. Fikstür avantajı değil, önemli olan maç kazanmak" dedi.



"UMARIM DÜNYA KUPASI'NDA OLURUZ"



A Milli Takım'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma ihtimali ile ilgili olarak konuşan Avcı, "Milli Takım'ı tebrik ederim. İyi bir dönüş oldu, Dünya Kupası Elemeleri'nde şansları devam ediyor. Yeni hoca ve ekibe başarılar dilerim. Milli Takım'a giden oyuncularımızın da performansları da iyiydi. Bu da bizi mutlu etti. Eylül ayı başlangıcı kötü, sonundaki maç ise iyi oldu. Ekim ayı belirleyici olacak. Tüm duygu ve düşüncemiz, orada çalışmış bir teknik adam olarak da ülke adına ve oyuncular adına Dünya Kupası'nda olmak deneyim kazandıracaktır. Umarım Dünya Kupası'nda olacağız, önemli bir virajdan döndük, bunu dönebiliyorsak, birsonrakinin daha iyi olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Eljero Elia'nın performansı hakkında da konuşan Avcı, "Elia geldiğinden bu yana son derece olumlu. Hem skora etki eden hem de takım ve sistem oyunu içinde buna ayak uydurmaya çalışan bir oyuncu. Kenar oyuncuları takviyeleri yaptık. Kerim ve Tunay geldi, Edin bizimleydi. Rekabetin olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Elia'nın performansı iyi gidiyor, umarım böyle devam edecek" diyerek sizlerini noktaladı.



MAHMUT TEKDEMİR: "ZORLU BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ"



Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir de, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Takım olarak iyi çalıştıklarını söyleyen Tekdemir, "Bu sene de iyi uyum yakaladık. Bu uyumu Fenerbahçe maçı ile devam ettirmek istiyoruz. İnşallah çalışmanın karşılığını alırız. Zorlu bir fikstüre giriyoruz. Bu trafikte bütün oyunculara ihtiyacımız var. Sakatlık oluyor, cezalı oluyor, bütün oyunculara ihtiyacımız oluyor. Maçlara en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"PLANI OLAN BİR TAKIMIZ"



Sistemi ve planı olan bir takım olduklarını vurgulayan Mahmut Tekdemir, "Biz her zaman aynı sistemde devam ediyoruz. Sistemi, planı olan bir takımız. Çalışmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Antrenmandaki çalışmalarımızı maçta karşılığını almak istiyoruz. Kaliteli oyuncularımız var. Rekabeti arttırıyor. Bu rekabet içinde en iyi olan oynuyor. Herkes Başakşehir'in başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" dedi.



Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini değerlendiren Tekdemir, "Bizden daha tecrübeli takımlar. Ama bizim de çok tecrübeli oyuncularımız var. Biz Sevilla maçında neler yapacağımızı gösterdik. O maçlarda da göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.



BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ



Öte yandan, Medipol Başakşehir, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla çalışma gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalıştı.



Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



