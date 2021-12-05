Abdullah Avcı'nın Trabzonspor Taraftarına Çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?