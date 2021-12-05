Abdullah Avcı'nın Trabzonspor Taraftarına Çağrısı
Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlamaya hazırlanan lider Trabzonspor, sosyal medyasından yayınladığı videoyla taraftara çağrı yaptı.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Dugout - Spor Haberleri
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