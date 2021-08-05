Abdullah Avcı'nın Molde Maçı Öncesi Açıklamaları
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Abdullah Avcı'nın Molde Maçı Öncesi Açıklamaları

Dugout - Haberler | Spor

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında Norveç ekibi Molde FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın sahasında Norveç ekibi Molde FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın Molde Maçı Öncesi Açıklamaları

Kaynak: Dugout

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