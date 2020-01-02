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Abdullah Avcı'nın Gençlerbirliği Galibiyeti Sonrası Açıklamaları

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını evindeki 4-1'lik Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maç ve ilk yarıdakı performansları hakkında yorum yaptı.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Toto Süper Lig'in ilk yarısını evindeki 4-1'lik galibiyetiyle kapatan 'ta Teknik Direktör maç ve ilk yarıdakı performansları hakkında yorum yaptı.

Kaynak: Dugout

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